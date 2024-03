Sagra della Valtellina a Sant’Angelo Lodigiano: dai pizzoccheri agli sciatt, viaggio nel sapore. Dove e quando

Sant’Angelo Lodigiano – Full immersion tra i sapori della Valtellina a Sant’Angelo Lodigiano. Presso il Cupolone in via Forze dell’Ordine appuntamento con la Sagra della Valtellina, in programma per due weekend a fila di marzo (15-16-17 e 22-23-24). Piatti forti dei pranzi e delle cene saranno i celebri pizzoccheri, una pasta fresca a base di farina di grano saraceno, tagliata a forma di fettuccine larghe, condita con una deliziosa salsa a base di burro, formaggio, verza e patate, e gli sciatt, delle morbide palline di impasto di farina di grano saraceno e formaggio fritte e servite calde e filanti.

Non mancheranno altre prelibatezze: minestra di orzo, zuppa alla valtellinese, bresaola, stufato di cervo, brasato al Nebbiolo, rinomati formaggi, tra cui il Bitto e il Casera, verza saltata in padella e patate al forno. E poi i vini rossi come Valtellina Superiore, Sforzato e Rosso di Valtellina o bianchi, principalmente prodotti con uve Chardonnay, Sauvignon Blanc e altri vitigni autoctoni, e i dolci, come la torta di mele valtellinese, la bisciola, la miascia, il panettone del posto e le crespelle.

"La cucina valtellinese - aggiunge Alessandro Fico, organizzatore dell’evento - è un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le montagne della Lombardia, una festa per il palato che celebra l’autenticità dei sapori locali e l’amore per la buona cucina”. La Sagra della Valtellina (a ingresso gratuito), comincerà il venerdì sera e proseguirà sabato e domenica a pranzo e cena (orari dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00). Nell’ambiente riscaldato del Cupolone saranno posizionati panche e tavoli di legno che potranno accogliere oltre mille persone. Tutte le informazioni su sagradellavaltellina.it.