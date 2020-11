Milano, 7 novembre 2020 - Secondo giorno di lockdown in Lombardia, inserita dal Governo nella fascia rossa insieme a Valle d'Aosta, Piemonte e Calabria, in base al nuovo Dpcm firmato da Conte mercoledì scorso. Le misure restrittive prevedono il divieto di muoversi salvo per motivi di lavoro, salute, necessità o urgenza (sempre con l'autocertificazione/ PDF) , la chiusura di molte attività commerciali, didattica a distanza nella scuole, capienza ridotta sui mezzi pubblici. Le restrizioni – decise sulla base dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità – resteranno in vigore almeno fino al 3 dicembre.

A Milano, complice anche la bella giornata di sole e le temperature miti, sono tante le persone che in tarda mattinata si sono ritrovate al parco Sempione e quello di Porta Venezia, dedicato a Indro Montanelli, per correre, portare a spasso il cane, ma anche passeggiare con la famiglia e gli amici. Le principlai aree verdi della città, questa mattina, apparivano molto frequentate, quasi come un normale sabato mattina, nonostante il lockdown scattato da ieri anche in città. Una scena simile a quella che si era vista anche durante il primo lockdown, a marzo, quando i cittadini nonostante i divieti frequentavano i parchi per passeggiare e non solo per fare sport.

Situazione completamente differente nel centro della città: corso Vittorio Emanuele e piazza del Duomo e stamattina verso mezzogiorno erano praticamente deserti, con solo pochissime persone a passeggio.