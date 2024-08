Martina Rabbolini verso Parigi: l’abbraccio del paese prima della partenza per le Paralimpiadi

Villa Cortese (Milano) – Quella di Parigi sarà la terza Olimpiade per Martina Rabbolini. Mancano ormai pochi giorni alla sua partenza per le Paralimpiadi di Parigi, e Villa Cortese abbraccia la sua stella del nuoto. Il sindaco Alessandro Barlocco e il suo vice Luigi Lamera hanno voluto omaggiare la loro talentuosa concittadina, accogliendola in municipio per un saluto carico di affetto e orgoglio. Per Martina si tratta della terza partecipazione alla kermesse a cinque cerchi, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020.

Durante l’incontro, l’amministrazione comunale ha consegnato alla campionessa una maglia celebrativa con i simboli di Parigi 2024 e della Tour Eiffel, impreziosita da una scritta che non lascia spazio a dubbi: «Forza Martina, Villa è con te», riportata anche in braille, un gesto significativo per l’atleta ipovedente. «Dopo un bottino di medaglie ai campionati italiani assoluti di luglio e un intenso raduno con la squadra azzurra a Ostia - racconta il sindaco - «Martina si sta ora allenando in Liguria, perfezionando gli ultimi dettagli prima di partire per Parigi, dove si unirà agli atleti di tutto il mondo nel villaggio olimpico».

Martina sarà seguita da vicino dalla sua famiglia, con la madre Sara, il padre Christian e il fratello Edoardo al suo fianco, e gareggerà nelle discipline dei 400 stile libero S11, 100 dorso S11 e 100 rana SB11. Ma la vasca non è l’unico campo in cui eccelle: Martina è anche una dottoressa e biologa nutrizionista, libera professionista, con una laurea specialistica e un’abilitazione alle spalle. Non solo, il suo impegno si estende al sociale.

Una vita vissuta a mille, dentro e fuori dall’acqua. Martina Rabbolini, cieca dalla nascita, è nata a Rho (Milano) il 16 maggio del 1998. Il suo debutto ufficiale nel nuoto paralimpico risale al 2011 partecipando ai campionati giovanili organizzati dalla Finp. I 100m dorso, i 50, 100, 400m stile libero, i 100 rana e i 200 misti sono le specialità in cui si esibisce. La sua categoria è la S11 – SB11 – SM11. Nuota per la società GSD non vedenti Milano onlus. Diplomata al liceo linguistico, laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari è attualmente iscritta alla Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana a Milano. Le piace la musica, ama cucinare e la lettura fantasy. Chris