Legnano calcio, l’era di transizione per i lilla: sarà Zoppi il futuro presidente. Non tutto però è stato chiarito

Legnano – Inizia un’epoca di transizione per il Legnano calcio: da Enea Benedetto a quello che dovrebbe diventare il futuro presidente, tale Sergio Zoppi, imprenditore di Rescaldina. Prima però occorre risolvere la questione delle quote societarie sequestrate dal Gip di Alessandria nel filone di inchiesta che riguarda da vicino l’attuale patron dei lilla ed ex dei grigi piemontese. “È tutto condizionato da una situazione che non è facile: dalle gestioni debitorie che devono essere sistemate alla cessione della società che attualmente non è possibile fare”, spiega il legale di Zoppi. Da parte sua il direttore generale dei lilla, Eros Pogliani, si dice soddisfatto: È stato uno dei parti più difficili perché quello che ho visto finora ha dell’incredibile. Se si continuava così il Legnano sarebbe fallito entro qualche settimana. Ci siamo imbarcati in questa situazione che non ci vede del tutto all’interno della società, ma tutte le cose da effettuare, come tesseramenti e liberatorie a partire da lunedì passano sotto la mia unica responsabilità. Dietro tutto questo c’è una regia economica di Sergio Zoppi che abita a Rescaldina. L’intenzione è quella di avere un presidente legnanese e diversi imprenditori locali che ci daranno una mano nel consiglio”.

Sergio Zoppi vuole insomma essere il nuovo presidente del Legnano. Era vice presidente della Caronnese e conosce bene il calcio. Sulla nuova avventura sportiva, Pogliani non si nasconde: “La stagione per il Legnano è partita in ritardo. C’erano giocatori in prova che non avrebbero mai potuto essere tesserati. Avevano portato a Legnano ragazzi stranieri senza permesso di soggiorno facendolo loro tante promesse“. Domenica intanto i lilla scenderanno in campo a Solbiate per la prima di campionato. prima di loro, oggi pomeriggio, sul campo Pino Cozzi giocheranno gli Juniores con un nuovo mister, Moreno Ferrario il cui nome fa rima col calcio degli anni ‘80. Ferrario è stato al Napoli per diverse stagioni giocando con Maradona e vincendo lo storico scudetto. A preoccupare però la tifoseria lilla, rimasta ancora scettica, c’è la questione vertenze. I giocatori dello scorso campionato, retrocessi poi in Eccellenza, voglio tre o quattro mensilità arretrate: “Dovremo risolvere la questione vertenze - ha concluso Pogliani -. Ai giocatori diciamo che siamo disponibili a transare o coprire i debiti e li incontrerò tutti”.