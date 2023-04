Rescaldina, affetta da favismo mangia la passata di piselli: bimba dell’elementari finisce all’ospedale

Rescaldina (Milano) - Malata di favismo, mangia piselli a scuola e finisce in ospedale. Singolare quanto accaduto in una scuola pubblica primaria di Rescaldina.

Una bambina affetta da favismo, ha rischiato la vita mangiando un piatto con dei piselli. Il padre ha preso un avvocato e ha sporto denuncia contro la refezione scolastica. "Mia figlia ha mangiato un cucchiaio di passata di piselli prima di essere fermata. Abbiamo quindi dovuto portarla in ospedale e per fortuna è stata dimessa subito senza grossi problemi. Non è comunque tollerabile quanto è successo ed abbiamo deciso di sporgere denuncia rivolgendomi ad un avvocato".

Alla famiglia della bambina sono arrivate le scuse della dirigenza scolastica, ma il padre ha comunque puntato il dito sul gestore del servizio e sul comune al quale ha inviato diversi reclami via posta elettronica certificata. Sul caso adesso è intervenuto anche l'assessore all’Istruzione rescaldinese, Enrico Rudoni il quale ha fatto applicare penali per lo sbaglio dicendosi disponibile all'incontro con la famiglia della piccola.