A Legnano un festival di tre giorni dedicato alla storia, con scrittori e cacce al tesoro

Legnano - Da venerdì 14 a domenica 16 aprile si terrà a Legnano “La storia tra le righe”, prima edizione di un Festival di Letteratura Storica che nasce su impulso di Fondazione Palio e del Comune di Legnano, ideato e curato da Incipit Eventi culturali e letterari di Amanda Colombo, con la collaborazione di Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Statale di Milano, Università degli Studi Milano Bicocca e Fondazione Arte della Seta Lisio-Firenze.

A inaugurare il Festival venerdì 14 aprile alle ore 21 sarà uno degli scrittori di genere più amato dai lettori, Marcello Simoni, che partendo dai suoi più recenti romanzi guiderà gli spettatori alla scoperta di come nasce un romanzo storico, tra fatti veri ed elementi narrativi, in un incontro dal titolo “La Storia nelle storie: la magia del romanzo storico“. Sabato si susseguiranno Paola Cereda (Resistere per esistere, ore 15), fresca vincitrice del Premio Wondy-Giuria popolare..

La sua è una storia di Resistenza ambientata fra le miniere di ferro dell’Isola d’Elba, dove la vita è difficile sempre, ma ancor di più se sei donna, sola, e la Guerra cerca di portarti via quello che ami; Federico Canaccini (Suona, suona campanina, ore 17), noto storico medievista, ripercorre le 21 battaglie più importanti del Medioevo, le evoluzioni tecnologiche, le trame politiche e le strategie militari che hanno caratterizzato i cosiddetti “Secoli bui“.

Tocca poi a Fulvio Ferrario (Datemi un martello, ore 19), pastore valdese, illustrerà la storia di Lutero e della Riforma, e dei risvolti che questa ha avuto sulla contemporaneità, in occasione della ristampa del Grande Catechismo di Lutero. La giornata si conclude con Marco Buticchi (Egittomania, ore 21), che in occasione del centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon, racconta cosa ha portato al celebre ritrovamento e regala un’affascinante ipotesi sul mistero della morte del Faraone bambino.

Domenica sarà la volta del giornalista e storico Luigi Barnaba Frigoli (“Se vuoi che una cosa venga fatta chiedi a una donna“, ore 15), che partendo dalla straordinaria figura di Bona Lombardi, già definita da molti la “Giovanna d’Arco lombarda“, nel libro “Guerriera” (Rizzoli) racconterà la forza delle donne nei secoli, la loro capacità di combattere, la fine abilità politica e l’astuzia con cui hanno saputo mantenere solidi regni e potere stabile.

Toccherà poi alla scrittrice Carla Maria Russo (Il miraggio di Ellis Island, ore 17), con l’avvincente storia di due donne italiane immigrate nell’America del Primo Novecento, una che uccide per difendersi e la prima avvocata della storia che si batte per salvarle la vita. Chiude Alessandro Milan (Il segno della memoria, ore 19), giornalista di lungo corso a Radio 24, che partendo da una pietra d’inciampo posta sotto casa sua, ripercorre le storie di partigiani silenti nella Milano della Resistenza.

Tre i laboratori a tema storico dedicati ai più piccoli: Mistero al Castello (sabato ore 11, dai 10 anni), un giallo medievale per giovani investigatori, nel quale i piccoli partecipanti si trasformeranno in Giovani Cavalieri del Quinto Sigillo in perlustrazione dei mille anfratti segreti del Castello per scoprire chi ha ucciso il conte Bartolomeo Antony Nicolis-Galanti, con Fausto Vitaliano, sceneggiatore di punta di Disney Italia; Dov’è finito il tesoro degli Allahakbarries? (domenica ore 11, dagli 8 anni).

Una caccia al tesoro al Castello con enigmi, trucchi e misteri da risolvere per arrivare all’agognato scrigno, con Luca Crovi, tra i massimi esperti in Italia di letteratura di genere; Alla scoperta del Castello: storia e storie delle contrade (domenica ore 16, 4-8 anni), una lettura animata con laboratorio sul Palio e le Contrade, un’avventura fatta di risate, emozioni e tanta fantasia, a cura di Fortuna Nappi.