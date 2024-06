Legnano, la Focol Volley rinuncia alla A2: “Un salto troppo grande”

Un passo troppo grande e la Focol Volley Legnano annuncia, con rammarico e dopo attente considerazioni, la decisione di rinunciare a disputare la stagione 2024/2025 di Serie A2, cedendo quindi il titolo di categoria. Un fulmine a ciel sereno quanto capitato in queste ultime ore a Legnano. Dalla gioia per la conquista della serie A alla rinuncia al massimo campionato. "Un passo così importante richiede determinate certezze che, al momento, non sono presenti – ha scritto la società –. Tuttavia, la Focol non si arrende: l’impegno della società rimane forte e per la prossima stagione l’obiettivo sarà ambizioso e chiaro: un nuovo salto di categoria. Questa è una promessa che intendiamo mantenere, poiché chi si ferma a guardare l’orizzonte è già sconfitto. Il vero obiettivo resta sempre la conquista del cielo".

La stagione 2023/2024 resterà nella storia. "Un traguardo che ha riempito i nostri cuori di orgoglio e che continuerà a farlo negli anni a venire. Un ringraziamento enorme alle nostre straordinarie atlete, protagoniste di quel magico 9x9 che quest’anno ci ha regalato una gioia indescrivibile: Chiara Lenna, Martina Carcano, Elisa Monni, Valentina Angelinetta, Gaia Moroni, Sofia Dall’Orso, Anna Aliberti, Martina Brogliato, Serena Banfi, Valentina Cavaleri, Irene Mazzaro, Marta Roncato, Serena Zingaro, siete grandissime e vi saremo per sempre grati. La nostra gratitudine va anche allo staff, con coach Daniele Turino, il suo assistente Fabrizio Catalfamo, i fisioterapisti Stefano Frassine e Serena Morelli, il preparatore Francesco Garrera, la scoutwoman Tania Zambon e il Team Manager Manuel Marigliano. Siete stati fantastici e l’anno prossimo ci riproveremo".

Qualche tifoso sui social non le ha mandate a dire: "La solita musica. Andate in A2 solo x prendere i soldi dei diritti sportivi che vendete a qualcun altro. Un altro malcostume italico". Uno sfogo a cui la Focol Volley ha risposto così: "Se solo sapesse anche solo la metà di tutto il lavoro che c’è dietro e di quanto siano sofferte certe decisioni! Resta la consapevolezza di aver compiuto un’impresa sportiva sul campo, grazie al nostro staff e alle nostre splendide ragazze, autrici di una stagione memorabile, culminata con dei playoff fantastici. Siamo orgogliosi di loro e lo saremo per sempre!".