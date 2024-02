"Vogliamo fornire agli studenti un luogo pubblico per imparare il rispetto del bene comune"

Quando aprirà il Parco Bosco San Giuseppe?

"La data di inaugurazione non è ancora stata stabilita, ma sicuramente entro questa primavera".

Da dove è nata l’idea di costruire il parco?

"L’idea è venuta perché abbiamo riqualificato il vicino parcheggio di via Bellini e, essendoci un terreno incolto, abbiamo deciso di trasformarlo in un piccolo parco".

Quanto è costato costruirlo?

"E’ costato circa 1 milione di euro e ci sono voluti 4-5 anni, contando anche il parcheggio, le colonnine di ricarica e le murature".

Cosa potremo trovare all’interno?

"Una libreria, un piccolo bar, degli attrezzi per fare fitness, dei servizi, le aiuole per i bambini dell’asilo, uno spazio circolare all’entrata per le recite o i concerti musicali.

Saranno permessi gli animali?

"Probabilmente sì, rispettando delle semplici regole".

Siete contenti del risultato?

"Si, lo siamo molto, il nostro desiderio è far studiare gli studenti in un luogo all’aperto".

Verranno progettati altri parchi a Busto?

"Sicuramente ne verranno costruiti altri come questi"

Quanto è difficile tutelare le aree verdi di Busto?

"Ci vogliono molte risorse, soprattutto per la potatura e per mantenere le piante: a Busto ce ne sono circa 24.000, una per ogni studente".