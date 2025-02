Via alla manutenzione delle fontane pubbliche

A Nerviano sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle fontane pubbliche, un intervento atteso da tempo che restituirà decoro e funzionalità a tre punti simbolici del paese. Le operazioni, avviate dall’amministrazione comunale, riguardano le fontane di piazza Vittorio Emanuele II, del parco comunale di via Roma e di piazza Don Musazzi a Garbatola, da anni in stato di degrado a causa di problemi strutturali e impiantistici. L’incarico è stato affidato a un’impresa specializzata, che interverrà con un restauro completo delle strutture.

Tra gli interventi previsti, oltre alla pulizia approfondita delle vasche, ci sarà l’installazione di nuovi ugelli per migliorare il flusso dell’acqua, il montaggio di fari subacquei per valorizzare le fontane anche nelle ore serali e l’adeguamento dei quadri elettrici con timer per una gestione più efficiente. Per garantire sicurezza e igiene, verrà inoltre implementato un sistema di controllo del livello dell’acqua, mentre un nuovo impianto di filtraggio e ricircolo assicurerà un funzionamento costante e ottimale. A completare il progetto, il rifacimento del sottofondo e l’impermeabilizzazione delle vasche. L’iniziativa non si fermerà alla semplice riqualificazione. L’amministrazione ha infatti previsto un servizio di manutenzione periodica di tre anni, con l’obiettivo di prevenire guasti e mantenere le fontane in perfette condizioni nel tempo.

Un segnale concreto dell’attenzione riservata al decoro urbano e alla qualità della vita dei cittadini, che potranno presto riappropriarsi di questi elementi storici e decorativi, da troppo tempo abbandonati all’incuria. L’auspicio è che questo intervento non solo restituisca bellezza al centro cittadino e ai luoghi di ritrovo, ma sensibilizzi anche i cittadini sull’importanza di rispettare e preservare il patrimonio comune.

Tempo fa in un raid vandalico nei giardini di via Roma, fu distrutta la fontanella donata da Cap Holding. Ignoti avevano preso di mira la cosiddetta “panchina invisibile“, un’opera realizzata in marmo con la tecnica del taglio laser, riconoscibile per il suo design essenziale, e a farne le spese era stata anche la fontanella presente nel parco, ridotta a un cumulo di macerie. La fontanella, donata al Comune da Cap Holding nel luglio 2017 come riconoscimento per l’adesione di molti cittadini alla bolletta elettronica, era diventata un punto di riferimento per chi frequentava l’area verde. L’episodio aveva suscitato indignazione in città.

Christian Sormani