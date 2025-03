Via al cantiere per il nuovo skatepark acrobatico

La prossima estate gli appassionati di skateboard non potranno ancora utilizzarlo. Ma in questi giorni sono finalmente cominciati, con il tracciamento della pista e la predisposizione del sistema di smaltimento delle acque piovane, i lavori di realizzazione del nuovo skatepark nel Campo dell’Amicizia. L’impianto viene realizzato nello stesso spazio occupato dalla prima pista – un rettangolo di cemento di 20 x 37 metri – e, come da progetto, non intaccherà in alcun modo la superficie verde del parco.

La tipologia scelta per l’impianto, dopo aver consultato gli skater che frequenteranno la zona, è a “bowl“, ossia una grande vasca “a serpente“ con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare acrobazie, come il “vulcano“ che sarà collocato al centro della pista. L’approvazione del progetto risale all’agosto dello scorso anno e aveva fatto seguito alla decisione dell’Amministrazione di rispondere alle sollecitazioni dei tanti giovani che avevano mal digerito la demolizione del vecchio skatepark: "Teniamo fede a un impegno preso tempo fa con gli appassionati di skateboard che per anni hanno utilizzato la precedente struttura, demolita per motivi di sicurezza – aveva detto in quell’occasione l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, presentando il progetto e i rendering – Con questo impianto, che si aggiunge a quello che abbiamo riqualificato all’interno del Parco Castello, valorizziamo ulteriormente il complesso del Parco dell’Amicizia, che negli ultimi anni ha visto il rifacimento dei due campi utilizzati per il rugby e il calcio, delle tribune e degli spogliatoi. Un luogo collocato geograficamente nella periferia della nostra città consoliderà con il nuovo skatepark la propria centralità e attrattività per la pratica sportiva e la socializzazione, specie da parte di quei giovani che fruivano della pista e che ci hanno richiesto un nuovo impianto".

Nella realizzazione, una particolare attenzione sarà riservata al sistema di raccolta delle acque piovane e di immissione in falda, in modo da mantenere e migliorare le caratteristiche di invarianza idraulica del luogo. Il quadro economico dei lavori è di 170 mila euro e l’opera è interamente finanziata con risorse del bilancio comunale. La previsione dei lavori è di quattro mesi, così che è lecito pensare che dall’autunno lo skatepark inizierà a essere frequentato.

Paolo Girotti