Via ai lavori di restyling nel parco dell’ex seminario . Potrà ospitare grandi eventi

Sono partiti lunedì i lavori di riqualificazione del parco dell’ex seminario, individuato dall’Amministrazione Airoldi come uno dei "luoghi della cultura" inseriti nel progetto che ha avuto un finanziamento di due milioni e mezzo dal Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana volta alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano. L’intervento, che durerà oltre un anno, si pone l’obiettivo di attuare un’importante riqualificazione del parco al fine di renderlo idoneo all’organizzazione di eventi in condizioni di sicurezza, per una capienza stimata di circa 2.000 persone. Il parco verrà infatti dotato di impianti di videosorveglianza, di illuminazione ed evacuazione di emergenza e delle infrastrutture necessarie all’accoglienza quali un’area di accesso con biglietteria, ristoro e servizi igienici. Parte qualificante del progetto sono la realizzazione di un palco permanente e di un’area idonea ad accogliere il pubblico delle rappresentazioni che verranno ospitate sul palco stesso. "Per rendere il parco più fruibile anche nell’uso quotidiano da parte degli utenti – specifica l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Pozzoli – verrà demolito il muro di cinta presente sulla via Varese, per essere sostituito da una recinzione metallica più permeabile alla vista, in modo da eliminare la barriera visiva tra lo spazio urbano e quello dell’area parco. Con questo scopo verrà anche portato il perimetro del parco in posizione più arretrata rispetto all’attuale, ridefinendo il marciapiede sulla via Varese che non sarà più rettilineo, ma inviterà al passaggio all’interno del verde.

Sara Giudici