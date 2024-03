Vendita all’asta. Amga cede due immobili

Due immobili di proprietà che ormai non hanno più alcun utilizzo, per i quali è arrivato il momento di alienarli: a mettere sul mercato aree ed edifici con una base d’asta complessiva che sfiora i due milioni di euro è Amga spa, società di Legnano che si occupa tra gli altri della gestione del sistema di teleriscaldamento. Il primo lotto in vendita si trova al civico 19-21 di via Quasimodo, alla periferia di Legnano, e il secondo al civico 43 di via Pasubio (nella foto), a poca distanza dall’area ex Crespi, venduta solo qualche giorno fa.

Il lotto di via Quasimodo è costituito da un’area rettangolare che si estende per 14.100 metri quadrati, su cui insistono due edifici principali e altri manufatti in disuso (già destinati a magazzino, uffici e abitazione): un tempo quartier generale di Amga service, società del gruppo dedicata alla manutenzione stradale incorporata nel 2015, il lotto ha un prezzo a base d’asta di 1.025.962,67 euro.

Il lotto di via Pasubio, invece, trova spazio a breve distanza dalla sede Amga di via per Busto Arsizio e si estende su una superficie di circa 8.500 metri quadrati: ospita tre fabbricati, ormai inutilizzati, precedentemente di proprietà di Saltex srl, azienda dedita alla produzione di asciugamani e teli in spugna, fondata nel 1959 dall’imprenditore legnanese Alberto Sesler.

Nel dicembre 2010 la Saltex era stata assorbita da Amga con una procedura di fusione per incorporazione. Il lotto prevede un prezzo a base d’asta di 844.155,53 euro sempre al netto di imposte, tasse e oneri notarili. L’asta pubblica per entrambi i lotti è prevista per il pomeriggio di giovedì 18 aprile, che è anche il termine ultimo di presentazione delle offerte al Protocollo di Amga, autorizzato ad accettarle fino alle ore 12.00. P.G.