Vanzaghello, droga in tasca: arrestato 18 enne

Vanzaghello (Milano), 16 settembre 2024 – Vagavano per le vie intorno al polo sportivo di Vanzaghello, fin quando non sono stati notati dai Carabinieri: uno di loro aveva con sé settanta grammi di hashish e un bilancino ed è stato dunque arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Era da poco passata la mezzanotte quando il personale della Stazione dei Carabinieri di Castano Primo ha intercettato in via Respighi tre giovani che transitavano per le vie a piedi: dopo le verifiche di rito uno di loro, 18enne del luogo, è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e un bilancino.

A quel punto la la perquisizione è stata estesa anche al domicilio del ragazzo, ma con esito negativo. Il giovane è stato comunque arrestato e trattenuto nella camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina a Busto Arsizio. Nessun provvedimento, invece, ha riguardato gli altri due ragazzi, entrambi minorenni, trovati in compagnia del 18enne.