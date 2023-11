Vano il tentativo di fuga. Spacciatore identificato

Lo spacciatore è riuscito a sfuggire agli agenti in borghese, ma trattandosi di un "personaggio" ben conosciuto alle forze dell’ordine, è scattata comunque la denuncia nei suoi confronti. L’episodio è accaduto sabato scorso, intorno alle 17, nella zona di via Volturno, quando due agenti in borghese impegnati in un controllo nella zona della stazione ferroviaria hanno notato una situazione sospetta. Due giovani del Bangladesh, poco più che diciottenni, erano infatti fermi sulla strada in attesa di non si sa bene cosa. Gli agenti hanno dunque deciso di soffermarsi e continuare a osservare la scena fin quando a incontrare i due giovani non è giunta una terza persona, questa già nota agli agenti, Si trattava, infatti, di un 23enne di nazionalità tunisina già noto alle forza dell’ordine come spacciatore. Il gruppo non ha fatto caso agli agenti che, avvenuto lo scambio, sono intervenuti: lo spacciatore è riuscito a fuggire mentre i due giovani sono stati bloccati. Per uno dei due, trovato in possesso dei pochi grammi di hashish frutto dello scambio, è scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione al Prefetto. P.G.