Vandali devastano il Maggiolini. Aule allagate, estintori svuotati. Studenti e prof rimandati a casa

Nella notte tra il 2 e il 3 aprile l’Itet Maggiolini di Parabiago è stato preso di mira dai vandali che hanno causato danni tali da compromettere la sicurezza dell’istituto tecnico tecnologico. Per questo motivo nella mattinata di ieri la dirigente scolastica Donatella Capobianco ha comunicato ufficialmente la sospensione delle attività didattiche, non potendo garantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni adeguate. Il personale scolastico, arrivato in istituto nelle prime ore della mattinata, si è trovato di fronte a uno scenario preoccupante: danni strutturali e segni evidenti di un’incursione notturna hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuarne i responsabili. Bagni e aule allagate, estintori svuotati ovunque. La scuola ha esortato studenti, famiglie e docenti a consultare il sito ufficiale dell’istituto per aggiornamenti sull’accaduto e sulle azioni che verranno intraprese per ripristinare la normalità.

L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione nella comunità scolastica e cittadina. Non è la prima volta che le scuole del territorio vengono prese di mira dai vandali, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di maggiore sorveglianza. Anche qualche giorno fa i vandali erano entrati sempre al Maggiolini riversando a terra il contenuto di alcuni estintori. Però in quel caso le lezioni si sono svolte regolarmente e tutto era stato sistemato poco prima dell’arrivo degli studenti. Le autorità competenti sono al lavoro per far luce sull’accaduto e assicurare i colpevoli alla giustizia. Sul posto ieri mattina erano presenti la Polizia locale di Parabiago e i carabinieri.

Nel frattempo l’Itet ieri è rimasto chiuso in attesa degli interventi necessari per ripristinare ambienti sicuri e idonei all’attività didattica. Domani i danni saranno stati riparati e le lezioni potranno ricominciare. Migliaia di studenti sono pronti a tornare nelle aule devastate e ripristinate.