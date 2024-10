Vaccino anti-influenza. Open day in quattro sedi per la somministrazione

Secondo fine settimana dedicato alla vaccinazione antinfluenzale, promosso da Asst Ovest Milanese nell’ambito della campagna avviata da Regione Lombardia il 1° ottobre. Sabato e domenica, dalle 9 alle 13, sono quattro i punti dove è possibile ricevere la vaccinazione: al vecchio ospedale di Legnano, via Candiani 2 (padiglione 23 - Centro prelievi), all’ospedale Fornaroli di Magenta, via Al Donatore di sangue 50 (Centro vaccinale), all’ospedale Cantù di Abbiategrasso, piazza Mussi 1 (Casa di comunità), e a Cuggiono, in via Rossetti 3 (Casa di comunità). I cittadini possono prenotarsi sul portale regionale: https://prenotasalute.regione.lombardia.it. Nel primo open day, il 5 e 6 ottobre, 770 persone si erano recate nei centri dell’Asst per la somministrazione del vaccino contro l’influenza. Di questi cittadini, 375 avevano deciso di vaccinarsi anche contro il Covid. "Un risultato molto importante – sottolinea il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli – ottenuto a pochi giorni dall’avvio della campagna. I cittadini stanno dimostrando di aver capito l’importanza della vaccinazione: un atto di responsabilità nei confronti di sé e degli altri".

Silvia Vignati