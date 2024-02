Va a buttare la carta, via la borsa dall’auto

Si è allontanata pochi minuti dall’auto con le portiere chiuse – ma non a chiave – e questo lasso di tempo è stato sufficiente ad un ladro per prenderle la borsa che aveva nell’abitacolo. È il furto di cui è stata vittima una pensionata saronnese l’altra mattina nel parcheggio di un supermercato. La saronnese aveva appena finito di fare la spesa: ha caricato la spesa sulla propria vettura una Panda lasciata in sosta sotto la tettoia davanti al punto vendita. Ha messo nell’abitacolo anche la propria borsa personale grigia. Ha chiuso la portiera e si è allontanata di qualche passo per usare il cestino situato a poca distanza. Quando è tornata alla vettura il mano lesta aveva già messo a segno il proprio colpo. Alla pensionata non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai carabinieri e bloccare tutte le carte di credito. Le resta almeno la speranza di recuperare la borsa se il ladro dovesse abbandonarla nelle vicinanze.S.G.