Uomo trovato senza vita nella sua abitazione. Indagano i carabinieri

Trovato senza vita nella sua abitazione del centro storico di Arconate. Si indaga sulla morte di un uomo che è stato trovato morto nella casa dove viveva assieme alla moglie e ai figli. Potrebbe essere stato un gesto estremo, ma sul caso indagano i carabinieri perché sembra che l’uomo non aveva mai manifestato l’intenzione di uccidersi, anche se prende sempre più piede che possa trattarsi di un drammatico gesto volontario. Sul posto, fuori dalla piccola abitazione, le ambulanze, i vigili del fuoco di Inveruno e una pattuglia dei carabinieri. Sono state oltre 3.700 le richieste d’aiuto per gestire pensieri suicidi ricevute in sei mesi nel 2023, oltre 20 al giorno, il 37% in più rispetto al primo semestre dello scorso anno. Sono i dati diffusi da Telefono Amico Italia in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Le segnalazioni sono arrivate prevalentemente da giovani tra i 19 e i 35 anni e da adulti tra i 46 e i 55 anni.