Una sala per gli insegnanti Il direttore trova lo spazio A imbiancarla sono i papà

di Rosella Formenti

Tre papà, Alfonso Mauro, Vincenzo Coppola e Cesare Miotello, da lunedì si sono messi all’opera alla primaria Dante a Gallarate: la loro “missione“, imbiancare l’aula che tra pochi giorni, all’avvio del nuovo anno scolastico, sarà la sala degli insegnanti. Ieri pomeriggio gli ultimi ritocchi, il lavoro dunque è stato concluso. "Abbiamo risposto alla richiesta che era arrivata dalle maestre – racconta Alfonso Mauro, presidente del consiglio d’istituto, membro dell’Associazione genitori scuola Dante, papà di due alunni, uno in quarta elementare, l’altro tra pochi giorni, in prima –. Lo spazio è stato messo a disposizione dalla direzione didattica ma aveva bisogno di una bella imbiancatura, ora è pronto". I tre papà, uno dei quali, Cesare, è stato in passato alunno nella stessa scuola, sono soddisfatti del risultato.

Sottolinea ancora Alfonso Mauro: "Ci siamo messi all’opera con entusiasmo, convinti che in un ambiente curato, per quanto possibile bello, si lavori meglio, la sala che abbiamo ridipinto è uno spazio importante, di incontro per le maestre, dove si discute, si prendono decisioni: l’ambiente deve essere accogliente"

Il loro intervento è anche occasione per sollecitare più attenzione sulle condizioni dell’edificio. "La scuola ha i suoi anni – fa rilevare – ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione. Certo sappiamo delle difficoltà a reperire fondi ma il nostro auspicio è che il Comune manifesti maggiore attenzione verso la Dante, che ha spazi che meritano di essere valorizzati effettuando qualche investimento in più. La scuola è della comunità, è dei bambini e va curata, preservata".

Intanto i tre papà imbianchini per tre giorni hanno dato il buon esempio rendendo più bella la nuova sala degli insegnanti. Il presidente del consiglio d’istituto sottolinea l’importanza della collaborazione dell’Associazione genitori con la scuola: "Con varie iniziative abbiamo raccolto fondi che abbiamo destinato alla promozione di corsi di inglese con insegnante madrelingua per tutte le classi e all’acquisto di librerie per dare una collocazione adeguata ai libri". Ieri i tre papà hanno concluso l’imbiancatura della nuova sala degli insegnanti, l’auspicio è che il loro esempio solleciti maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale per gli interventi attesi.