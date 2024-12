Una piazza nel mirino dei ladri: "Ora basta"

"Lavorare così è difficile, vorrei poter essere sereno". Difawzy Kest, titolare della pizzeria Tom & Jerry a Legnano è amareggiato. "Hanno spaccato la vetrina del mio negozio, svuotato il frigorifero, sottratto il cellulare – racconta l’uomo, egiziano –. Poi hanno rubato il motorino usato per le consegne e lo hanno abbandonato poco distante. In un anno è la quarta volta che subisco un furto, e per tre volte ho dovuto sostituire la vetrina. Adesso dovrò affrontare una spesa superiore a 5mila euro". Il furto con spaccata in un angolo della città già in passato preso di mira dai ladri: la piccola piazzetta interna di via XX Settembre, sulla quale si affacciano negozi che hanno già subito le medesime attenzioni della pizzeria. E per un niente chi ha agito non è riuscito a forzare l’ingresso di un negozio attiguo. "Ho fatto la denuncia – riprende Difawzy –. Il punto è che di sera questa è un’area difficile. Ci sono assembramenti di ragazzi, risse, ubriacature. Noi commercianti vorremmo poter lavorare in pace. Chiediamo più controlli, più passaggi delle forze dell’ordine". Un residente che abita poco distante sottolinea: "Non ci sentiamo sicuri, non è una zona da frequentare dopo una certa ora di sera. Tra schiamazzi di giovani e alcol, meglio girare al largo".

S.V.