Una petizione per salvare l’ex cartiera

La decisione della giunta di centrodestra di abbattere l’ex cartiera continua a far discutere.

"In questo modo - afferma Mauro Foieni di Italia Viva - vengono ignorate le potenzialità di riqualificazione e rigenerazione che potrebbero restituire vita e identità al centro storico della nostra Bareggio". Foieni è del parere che l’amministrazione debba seriamente riconsiderare le scelte fatte per quest’area. "Abbiamo l’opportunità di trasformare quello che rimane dell’area ex Cartiera in un centro culturale e sociale dinamico. Ma per farlo, dobbiamo essere pronti a preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico, anziché abbatterlo senza alcuna considerazione". Chi condivide queste preoccupazioni può firmare la petizione “Preserviamo il centro storico di Bareggio” attivata sul sito change.org.