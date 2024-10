Una giornata dedicata ai più piccoli. La ludoteca è ai Giardini Estensi

Per una domenica i Giardini Estensi di Varese si trasformeranno in un’enorme ludoteca all’aperto. Torna con una nuova edizione, la quindicesima, “Un sorriso per il Ponte”, iniziativa benefica promossa da Il Ponte del Sorriso. Una onlus che si occupa da anni di sostenere progetti per la salute e il benessere di bambini e adolescenti, con le attività svolte presso l’Ospedale Del Ponte di Varese e nei reparti pediatrici delle altre strutture sanitarie della provincia.

La giornata inizierà alle 10 di domenica presso i Giardini Estensi e lungo via Sacco e si proseguirà fino alle 18.30, con il polmone verde della città che ospiterà tante diverse attrazioni diventando un parco giochi di divertimento ma anche educativo. Accanto ai gonfiabili, al trenino, alle bolle giganti, al truccabimbi, al goal in porta, ai clown e ai supereroi, ci saranno anche laboratori creativi con l’arte del riciclo e per imparare come coltivare una piantina.

Quindi percorsi green per liberare il mondo dalla plastica, simpatici animali, un laboratorio giocoso sulla corretta posizione per non affaticare la vista, l’accademia dei pompieri per sapere come si spegne un incendio, l’ospedale dei pupazzi per conoscere l’ospedale e non averne paura e i giochi di una volta per scoprire nuove ma vecchie forme di gioco. Previsti anche spettacoli di circo, di teatro e di magia adatti ad ogni età.

Si partirà con le esibizioni degli sbandieratori che apriranno le attività della giornata, che prevede anche il torneo di Minibasket Scoiattoli. Ci sarà anche la possibilità di fermarsi a pranzo con un banco gastronomico e le pizze, focacce e dolci appena sfornati. "Una festa imperdibile - dicono gli organizzatori - che porterà gioia, allegria ma anche tanta solidarietà, resa possibile grazie ai moltissimi volontari de Il Ponte del Sorriso che, ogni giorno, sono presenti in ospedale per aiutare i bambini a guarire giocando, grazie alle numerose associazioni e sponsor". Ai partecipanti è richiesto un contributo destinato a sostenere i progetti portati avanti dal Ponte del Sorriso. In caso di maltempo la festa verrà rinviata alla domenica successiva, 27 ottobre.