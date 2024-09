Una giornata da passare al parco. Va in scena la Festa dello Sport

Oltre sessanta associazioni scendono in piazza domenica per raccontare i valori dello sport: torna infatti in questo fin settimana al Parco Falcone e Borsellino la "Festa dello Sport", la manifestazione organizzata dall’Associazione società sportive legnanesi (Assl) in collaborazione con l’amministrazione comunale e il patrocinio del Comitato regionale Lombardia del Coni che si terrà al Parco Falcone Borsellino dalle 10 alle 18. Una sessantina circa di società sportive in un’area praticamente pedonalizzata (per garantire un afflusso in sicurezza è prevista la chiusura al traffico veicolare della via Barlocco dalle 6 alle 22) presenteranno le proprie discipline nei loro stand e ne daranno dimostrazioni nelle sedici aree tematiche all’interno del parco. Le cosiddette "aree sportive" allestite nell’area riguarderanno: basket, volley, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, ginnastica aerobica, ginnastica acrobatica, danza, pesistica, atletica, calcio, football americano – flag, rugby, scherma, arrampicata, baseball – softball e arti marziali.

"Nelle settimane appena trascorse, molti di noi hanno potuto conoscere e apprezzare, con le Olimpiadi, tante discipline, anche quelle sbrigativamente definite sport minori, si sono emozionati seguendone le gare e tifando per gli atleti azzurri – spiega il presidente Assl, Carlo Bandera -. Domenica ci sarà la possibilità di vedere da vicino e provare tanti sport". "Un’iniziativa come questa Festa - aggiunge l’assessore allo sport, Guido Bragato -, appuntamento immancabile nel calendario delle manifestazioni in città, contribuisce non soltanto a far conoscere la singola associazione ma aiuta anche a cogliere la ricchezza del mondo sportivo legnanese".P.G.