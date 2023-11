Una casa-rifugio per trovare affetto e protezione

Il Centro Gulliver di Varese lancia "Casa Futura", un progetto di housing di accoglienza temporanea per giovani donne in condizioni di fragilità con i loro bambini. Sarà inaugurato nel 2024 grazie ad un lavoro di rete con altre realtà, tra cui Amico Fragile, con cui Gulliver già collabora a favore delle vittime di violenza, bullismo e cyberbullismo. Il nuovo progetto vuole offrire una casa sicura ed accogliente a giovani donne in condizioni di fragilità e disagio, per accompagnarle in un percorso di sostegno psicologico, legale e educativo verso una progressiva autonomia di vita, ridefinendo il proprio progetto familiare, lavorativo e abitativo.

"Con il progetto Casa Futura - sottolinea il presidente del Gulliver Emilio Curtò - è nostra intenzione aprire anche a donne vittime di violenza, che hanno bisogno di un posto sicuro in cui riprendere in mano la propria vita per tornare ad essere cittadine attive e consapevoli".

L.C.