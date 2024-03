Un milione alla rete fognaria. Addio ai cedimenti stradali e al sottopasso che si allaga

Un milione per potenziare la rete fognaria, prevenire gli allagamenti e far fronte agli eventi meteo estremi grazie a un intervento in via Sabotino che ha la finalità strategica di migliorare il servizio su gran parte del territorio comunale.

I lavori inizieranno questo mese e proseguiranno per 180 giorni, interessando un tratto lungo oltre mezzo chilometro e, per contenere i disagi per i cittadini, Gruppo Cap opererà su porzioni successive di 100 metri per volta. "Siamo partiti tempo fa pensando a progetti risolutivi degli allagamenti che la città subisce ogni volta che si verificano piogge estreme – commenta il sindaco Raffaele Cucchi – Abbiamo coinvolto il Gruppo Cap che ringrazio per la professionalità. Si tratta di interventi strutturali importanti e non scontati. Cercheremo, nella gestione del cantiere, di recare meno disagi possibili alla cittadinanza a fronte di un beneficio evidente".

Previsto il rifacimento del tratto di rete con tubature di diametro maggiore, così da evitare i cedimenti stradali registrati negli ultimi tempi. Oltre alla maggior sicurezza, l’intervento consentirà di ridurre il fenomeno delle cosiddette acque parassite, che consiste nell’infiltrazione nella fognatura di acque pulite che da un lato sovraccaricano la rete e dall’altro rendono meno efficace il processo di depurazione. Infine, grazie al collegamento con la vasca in via di realizzazione nell’area del cimitero, l’intervento concorrerà alla mitigazione degli allagamenti nel sottopasso di via Matteotti. I lavori partiranno dall’incrocio di via Sabotino con via Carso e via Montenero, le deviazioni saranno adeguatamente segnalate.

