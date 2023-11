Un centinaio di ciclisti in sella contro le mafie

Quasi un centinaio i ciclsti presenti domenica 5 novembre con PedalaTELA, una biciclettata verso La Tela con all’arrivo il concerto di ArcEnCiel Ensemble, il rinfresco e un pranzo a prezzo sociale. Il tutto con partenze da Busto Garolfo. Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona, Saronno, Legnano, Castellanza e Rescaldina. "La Tela nasce proprio per trasformare un bene confiscato alla criminalità organizzata in un bene comune, un bene di tutti e per tutti", premette Giovanni Arzuffi, presidente della cooperativa La Tela cui il Comune di Rescaldina ha affidato la gestione dello stabile di via Saronnese 31, in ATI con la cooperativa Meta. "Dopo gli anni della pandemia, vogliamo rilanciare l’attività de La Tela, ponendo nuovamente al centro il tema della legalità quale valore da condividere e diffondere. Con la campagna SosteneTELA l’attenzione è posta sull’importanza che hanno i beni confiscati per il territorio. Non parliamo solamente di spazi che possono rappresentare un’opportunità in più per la comunità, ma di luoghi di testimonianza viva, dove la loro stessa storia diventa motivo per continuare a promuovere la lotta alla mafia.