Un anno di inclusione e solidarietà: "Vicini alle famiglie bisognose"

Un anno di solidarietà e inclusione con la Fondazione Antonietto Rancilio Ets, impegnata nel contrastare povertà, disagio sociale, discriminazione ed emarginazione. Con un occhio sempre attento alle categorie più fragili, la onlus ha realizzato iniziative che sono diventate un faro di speranza e inclusione nel territorio. Tra le più significative del 2024 spicca la partnership con “I Bambini delle Fate“, un’organizzazione attiva dal 2005 nella promozione di progetti dedicati alle famiglie con autismo e altre disabilità. Questa collaborazione ha rappresentato un tassello fondamentale per sostenere chi affronta quotidianamente sfide complesse.

Durante l’estate, la Fondazione ha dato vita a programmi che hanno unito solidarietà e partecipazione. Con “Gita Sospesa“, in collaborazione con la comunità alloggio per minori di Magnago, e “Vacanza Sospesa“, insieme all’oratorio Santo Stefano di Parabiago, ha regalato a tanti bambini e ragazzi in difficoltà economiche l’opportunità di vivere esperienze indimenticabili.

Settembre ha visto l’avvio del progetto “Anche noi volontari straordinariamente abili“, in collaborazione con l’associazione legnanese “Il Sole nel Cuore Odv“. Il campus di protezione civile ha coinvolto attivamente ragazzi diversamente abili, valorizzando le loro capacità e il loro spirito di collaborazione.

Per le festività natalizie, la Fondazione ha ribadito il suo impegno concreto con gesti di grande valore: pandori e panettoni sono stati donati alle famiglie in difficoltà grazie alla collaborazione con la San Vincenzo di Parabiago. Inoltre, il programma “Gift card“ ha distribuito buoni spesa a circa cento famiglie, garantendo loro la possibilità di acquistare beni di prima necessità.

