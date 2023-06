Un altro medico va in pensione Per gli assistiti c’è l’ambulatorio

Medici di medicina generale: sostanzialmente due le novità. Il 31 maggio ha cessato servizio il dottor Alberto Toniolo, e da lunedì 5 giugno l’ambulatorio temporaneo cambia gli orari (si possono leggere nel sito dell’Asst Ovest Milanese). La struttura riservata esclusivamente a chi non ha più il medico di famiglia, e collocata nell’ex palazzo municipale, in via Vittorio Veneto 12, è ad accesso libero, senza necessità di appuntamento. È necessario portare con sé la tessera sanitaria nazionale, un documento di identità, l’eventuale documentazione sanitaria relativa alla visita, la stampa delle eventuali esenzioni.

I cittadini al momento senza professionista dovranno però sempre fare attenzione alle variazioni orarie, perché la programmazione verrà aggiornata mensilmente. I medici temporanei incaricati dall’Agenzia di tutela della salute (Ats) Milano per la gestione dell’ambulatorio potranno turnare tra loro senza dare preavviso. Una situazione d’emergenza, che si spera cessi quanto prima: la turnazione, va da sé, ostacola la costruzione di un rapporto di cura continuativo.

"Non sappiamo ancora quando avremo i medici di medicina generale con incarichi definitivi – afferma la sindaca Daniela Colombo –. Il prossimo concorso sarà nel secondo semestre 2023, sembrerebbe verso la fine dell’anno". La situazione è nota: i concorsi vengono banditi ma vanno semi-deserti. "Temo che ci vorrà tempo per medici stabili – scriveva qualche giorno fa la prima cittadina in un post sulla sua pagina Facebook –. Ats ha bandito 400 posti. Hanno risposto circa quaranta medici ma se ne sono presentati una ventina. L’ambulatorio temporaneo sarà attivo per tutto il tempo necessario, questo almeno è l’accordo raggiunto". S.V.