Ultrà lilla lontani dai bar. Arrivano 11 Daspo Willy

Da diversi anni esiste una misura che permette ai questori di vietare l’accesso ai locali e ad alcuni esercizi pubblici alle persone che compiono determinati reati o sono anche solo denunciate. La norma, che si ispira allo strumento introdotto per arginare la violenza negli stadi, è stata ribattezzata “Willy“ in ricordo del giovane pestato e ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Nelle ultime ore il questore di Milano ha emesso undici Daspo Willy per i tifosi del Legnano. La settimana gli stessi ultras avevano ricevuto i Daspo per aver partecipato a scontri con le forze dell’ordine che si erano frapposte per evitare tafferugli con i tifosi del Piacenza lo scorso primo novembre.

I tifosi della curva legnanese erano stati “provocati“ dagli ultras emiliani che si erano diretti verso il bar dove solitamente si ritrovano i supporter legnanesi. Così i Boys Lilla avevano risposto caricando i tifosi ospiti “difesi“ dalle forze dell’ordine armati di mazze di ferro, cinghie e catene, cercando il contatto con i rivali, scontrandosi però alla fine con la polizia. Diversi agenti riportarono contusioni ricorrendo alle cure dei medici in ospedale. Da qui i Daspo e adesso il Daspo Willy: una cosiddetta misura di prevenzione personale atipica disciplinata nel dicembre 2020 all’indomani dell’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma. In questo caso, le misure, da 12 a 18 mesi, vietano l’accesso a bar, pasticcerie, gelaterie e tutti i locali pubblici con somministrazione di bevande che si trovano attorno allo stadio Giovanni Mari di Legnano, oltre al divieto di accesso al campo sportivo.

Vietato anche lo stazionamento nei pressi dello stadio. Per cinque tifosi, tra i 22 e i 30 anni, il provvedimento di Daspo dura un anno, mentre per altri 5 – tra i 20 e i 36 anni di età – sarà di due anni. Per un 47enne divieto di cinque anni, con obbligo di firma. "Il divieto di accesso riguarda l’area circostante lo stadio Mari, tre ore prima dell’inizio e tre ore dopo il termine degli incontri, le stazioni ferroviarie e dei mezzi di superficie nell’ambito del territorio comunale di Legnano, utilizzate dai tifosi per raggiungere l’impianto sportivo e gli esercizi pubblici presenti nei pressi dello stadio e compresi nel raggio di un chilometro dal medesimo".