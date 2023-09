Ultimo giorno Ambulatorio temporaneo Legnano: medico incaricato dal 5 settembre

Domani mattina sarà ancora attivo, dalle 10 alle 13. Poi lo stop: martedì 5 settembre chiuderà l’Ambulatorio medico temporaneo al vecchio Ospedale, in via Candiani 2. Legnano avrà un nuovo medico incaricato, la dottoressa Rossella Rosaria Farcica, che riceverà nell’ambulatorio di via Menotti 174. Assisterà i pazienti ancora in carico a 7 medici di medicina generale che hanno cessato l’attività nei mesi scorsi. Se quello di Legnano è prossimo alla chiusura, sempre lunedì aprirà un nuovo ambulatorio medico temporaneo a Castano Primo: sarà in via Moroni 8, dove prima operava la dottoressa Farcica. "A fine agosto il dottor Angelo Erba è andato in pensione, abbiamo avuto interlocuzioni con Ats – dice il sindaco Giuseppe Pignatiello –. In via Moroni c’è anche la casa delle associazioni di Castano Primo. L’ambulatorio è un segno di attenzione al problema della mancanza di professionisti, problema che va risolto ai livelli più alti".

Il nuovo ambulatorio fa il paio con quello recentemente attivato a Inveruno, il 2 agosto, in piazza don Rino Villa 2 ( a fine luglio era andata in pensione la dottoressa Gabriella Puricelli). Così entrambe le due strutture serviranno i pazienti degli ambiti Cuggiono, Inveruno e Castano Primo rimasti senza medico, per via della cessazione del servizio dei tre professionisti citati (Puricelli, Erba e Farcica). A Nerviano troviamo il terzo ambulatorio medico temporaneo, collocato nell’ex palazzo municipale di via Vittorio Veneto. Con settembre però variano gli orari di apertura. Silvia Vignati