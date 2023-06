Ultimatum al sindaco: no al centro commerciale

Più che la goccia a Venegono è l’ennesimo centro commerciale che ha fatto perdere la pazienza a Confcommercio Ascom Varese, che ha scritto al sindaco invitandolo in maniera perentoria a bloccare l’approvazione del nuovo piano attuativo. Una bocciatura senza appello quella messa nero su bianco nel documento firmato dal presidente Antonio Besacchi, che oltre a guidare l’associazione commercianti è anche il responsabile della commissione provinciale di tutela sindacale. "Agiamo in nome e per conto dei nostri associati e chiediamo al sindaco Pier Luigi Oblatore di non procedere all’approvazione della nuova media struttura di vendita in via Fratelli Kennedy - spiega Besacchi - È nostro compito e dovere tutelare il commercio di vicinato, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo attraversando. In paese gli insediamenti della grande e della media distribuzione superano sia a livello provinciale che regionale la dotazione media in metri quadrati per abitanti". A Venegono Inferiore in base ai dati raccolti dall’associazione sono attive due grandi attività di distribuzione per 15.538 metri quadrati complessivi, corrispondenti a una dotazione di 2,61 metri quadrati per abitante.

Ro.Can.