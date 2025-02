Tutto pronto per la nuova mensa: "Spazi più accessibili e moderni"

Si avvicina alla conclusione il cantiere per la realizzazione della nuova mensa alla elementare Ferrazzi Cova di Olcella. Il progetto, finanziato con 550mila euro del Pnrr, ha permesso l’ampliamento dell’istituto. Come spiega il sindaco Giovanni Rigiroli, i lavori sono ormai agli ultimi ritocchi. L’intervento ha consentito di superare le problematiche della vecchia mensa, situata in un piano seminterrato accessibile solo tramite una scala disagevole, rendendo il servizio poco funzionale. Inoltre, lo spazio presentava criticità sotto il profilo della salubrità, a causa di una ventilazione insufficiente.

La nuova mensa, collocata in un’ala esterna dell’edificio, sarà facilmente accessibile sia con scale che con ascensore, migliorando così la fruibilità del servizio. Inoltre, la nuova collocazione consentirà una gestione più efficiente della fornitura dei pasti, attualmente affidata a una ditta esterna.

Il nuovo refettorio occupa una superficie di 170 metri quadri, mentre l’area mensa nel suo complesso – locale scaldavivande, servizi igienici e spogliatoi – raggiunge quasi 300 metri quadri. Con la nuova struttura, gli attuali spazi al piano rialzato verranno riconvertiti per usi didattici, mentre il vecchio refettorio sarà destinato ad attività che non prevedono la permanenza di persone.

L’investimento ha inizialmente rischiato di essere escluso dai finanziamenti Pnrr. Il ministero dell’Istruzione aveva infatti contestato il costo al metro quadro dell’opera – di poco inferiore ai 1.700 euro – sostenendo che superasse i limiti previsti. Con i lavori ormai alle battute finali, la nuova mensa si prepara a diventare un servizio essenziale per gli alunni della scuola Ferrazzi Cova, garantendo maggiore accessibilità, sicurezza e qualità.

Ch.Sor.