Tutto pronto per la festa di Sant’Antonio

In cantiere l’edizione 2024 della Festa di Sant’Antonio, uno degli appuntamenti più amati dai varesini. Il programma si apre sabato 13 gennaio alle 15 nella chiesa di piazza della Motta, dove sarà presentato il libro "La chiesa di Sant’Antonio Abate alla Motta di Varese" a cura di Andrea Spiriti, Beatrice Bolandrini, Laura Facchin e Massimiliano Ferrario. Si prosegue domenica 14 sempre alla Motta con il concerto del coro Artemisia a partire dalle 17. Il giorno clou sarà martedì 16 gennaio: alle 10 si inizia con la messa e la benedizione delle candele votive. Nel corso della mattinata i Monelli della Motta saranno in piazza per la costruzione della pira e il banco gastronomico. Alle 11.15 verrà intitolata ad Angelo Monti, ex sindaco e monello, una via nei pressi della chiesa della Motta. Alle 21, al termine della processione della statua del santo, si accenderà il falò. Mercoledì 17 gennaio alle messe seguirà la benedizione degli animali. L.C.