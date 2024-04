Tumori cutanei: visite gratuite per i cittadini

Sono aperte da ieri le prenotazioni per la campagna di prevenzione dei tumori cutanei promossa dall’amministrazione comunale sanvittorese in collaborazione con l’associazione Altomilanese diagnostica vascolare onlus. Si tratta di visite dermatologiche gratuite rivolte ai cittadini sanvittoresi di età compresa tra i 45 e i 55 anni che saranno effettuate dall’8 al 12 aprile negli ambulatori medici di via Divisione Sforzesca angolo via don Magni. Per prenotazioni, è possibile telefonare alla Croce Azzurra di San Vittore Olona al numero 0331.422573. "Confermiamo l’importanza di questo screening. Si ringrazia l’amministrazione comunale di San Vittore per la sensibilità dimostrata nel sostenere l’iniziativa di prevenzione, oltre alla Fondazione comunitaria Ticino Olona e al Lions Club Legnano Host che da sempre collaborano ai nostri progetti. Un grazie particolare alla Croce Azzurra per la precisa gestione degli appuntamenti e delle visite", ha spiegato il presidente di Adiva Piermarco Locati.

I dati dell’Istituto superiore di sanità parlano chiaro: considerate fino a pochi anni or sono neoplasie rare, i tumori della pelle, il nostro organo più esteso, mostrano oggi una incidenza in crescita costante in tutto il mondo e numerosi studi suggeriscono che essa sia addirittura raddoppiata negli ultimi 10 anni. Anche ad Arluno da ieri è possibile prenotarsi al poliambulatorio di via S. Isaia, nella frazione di Rogorotto.

