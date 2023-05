Truffa di falsi tecnici Razziati soldi e oro

Ancora truffatori in azione, abili a raggirare le persone anziane che purtroppo in tanti casi finiscono nel cadere nella trappola. L’altro giorno è capitato a un anziano, un uomo di 79 anni, residente a Cocquio Trevisago, nella frazione di Caldana, che si è ritrovato derubato di soldi e oggetti preziosi, gli affetti di una vita. Dopo la denuncia ai carabinieri della stazione di Besozzo sono partite le indagini mentre il comune di Cocquio Trevisago sulla pagina social ha lanciato l’allarme riguardo ai falsi tecnici che si presentano a domicilio con l’invito a fare attenzione e a non aprire a sconosciuti ma di rivolgersi alle forze dell’ordine. Dunque il copione anche l’altro giorno quello già conosciuto dei falsi addetti di acqua e gas, a recitarlo con efficacia due uomini, uno si è finto un tecnico, l’altro un agente della Polizia locale. I malviventi hanno atteso che l’anziano fosse solo in casa, la moglie era uscita per una commissione e hanno suonato alla porta riuscendo, con la scusa di dover effettuare un controllo all’impianto, a farsi aprire. Non solo, per spaventare la vittima hanno spruzzato nell’aria uno spray urticante simulando la presenza

di gas: il finto agente ha tenuto impegnato l’anziano mentre il complice ha messo a segno la razzia di soldi preziosi. Indagano i

carabinieri. R.F.