Trovato morto in casa il barista del pub Manias

Si chiamava Maurizio Dal Zoppo ma per tutti, a Casorezzo, era l’Icio. Il barista del pub Manias, roccaforte dell’AC Casorezzo e tappa fissa per gli happy hour del giovedì sera, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Parabiago. Da ieri, sembra, non rispondeva più al cellulare e nemmeno al citofono: per questo motivo amici e famigliari si sono allarmati e insieme ai vicini hanno allertato le forze dell’ordine. A intervenire i vigili del fuoco volontari di Inveruno, che si sono introdotti in casa con una scala dove hanno trovato Maurizio - 53 anni compiuti a novembre - senza vita. Con i pompieri anche i vigili urbani di Casorezzo e l‘ambulanza della Croce Rossa di Parabiago. Icio non era amato in paese solo per il suo carattere dolce e burbero allo stesso tempo, ma anche per la dedizione dimostrata per tanti anni nella dirigenza della squadra di calcio locale, l’AC Casorezzo. I colori biancoverdi sono sempre stati nella sua vita, fin da quando portava in campo la maglia come giocatore e come capitano della squadra: poi, una vita dietro e davanti le quinte, organizzando eventi e tornei e rimanendo sempre al fianco dei ragazzi, sia nelle vittorie - celebre la “cavalcata” di qualche anno fa - sia nelle sconfitte. Casorezzo non dimenticherà Icio: i funerali si terranno martedì mattina, alle 10, in San Giorgio. C.G.