Trasporto pubblico: "Facciamoci sentire per un servizio migliore"

Un segnale forte arriva dal Consiglio comunale di Canegrate che ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Christian Fornara del gruppo Canegrate nel Cuore. Al centro del dibattito, la necessità di un trasporto pubblico locale più efficiente, con attenzione alle proposte avanzate nell’ambito del Patto dei sindaci dell’Alto Milanese.

La mozione impegna l’Amministrazione comunale a verificare l’esito delle richieste già inoltrate all’Agenzia del trasporto pubblico locale (Tpl) e a trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, all’Agenzia Tpl e alla Regione tutte le nuove osservazioni che emergeranno dall’analisi dei più recenti documenti ufficiali.

L’obiettivo: garantire un sistema di trasporti più capillare ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, pendolari, studenti e fasce fragili. Soddisfatto Fornara: "Il trasporto pubblico è un servizio essenziale per collegare i cittadini ai luoghi di lavoro, alle scuole, agli ospedali e ai servizi fondamentali. L’approvazione di questa mozione è un passo concreto per far sentire la voce del nostro territorio. Non possiamo restare in silenzio mentre i collegamenti tra la provincia e Milano vengono progressivamente indeboliti".

Ch.So.