Traguardo Forestami: 700mila nuovi arbusti: "Rimediamo agli errori"

Nonostante le difficoltà emerse in alcuni comuni, il progetto Forestami, che punta a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nell’area metropolitana di Milano, procede con determinazione. Dopo le critiche ricevute per la manutenzione del bosco urbano a Canegrate, i responsabili del programma hanno confermato il loro impegno a porre rimedio agli errori commessi e a proseguire con le attività pianificate. Il progetto, promosso da Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Politecnico di Milano, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Ersaf e Fondazione di Comunità Milano, ha raggiunto finora il traguardo di 700.000 alberi piantati in 72 comuni, coinvolgendo cittadini, scuole e aziende. Gli interventi non si limitano alla piantumazione, ma comprendono la manutenzione per cinque anni e un piano di cura a lungo termine, con l’obiettivo di incrementare la biodiversità, migliorare la qualità dell’aria e creare spazi rigenerativi per la popolazione. Nonostante le ricadute positive, non sono mancate le criticità. A Canegrate, un errore nella manutenzione ha portato al taglio completo dell’erba e delle giovani piante da parte della cooperativa incaricata. Ch.So.