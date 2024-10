Tragedia al circolo Pertini. Pugno durante la partita a carte. Anziano muore in ospedale

Una partita a carte, una discussione fra anziani e poi la tragedia. È successo al circolo Pertini di via dei Salici, nel quartiere Mazzafame di Legnano. Un uomo di 78 anni, Vincenzo Gibilaro, residente nella zona, è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un altro anziano durante una partita a carte. Gibilaro è stato subito colto da malore. Nonostante l’intervento immediato del 118 e il trasporto all’ospedale di Legnano, l’uomo è deceduto durante la notte. La polizia è stata allertata dopo la morte dell’anziano e ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche della vicenda. Al momento, nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due uomini sarebbe scoppiata per la sconfitta a carte, degenerando in una colluttazione.

Il 78enne, dopo essere stato colpito, ha accusato il malore che gli è stato fatale. I presenti, spaventati dalla gravità della situazione, hanno subito chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, ma purtroppo non è sopravvissuto. La vittima era conosciuta in zona e al circolo, che frequentava spesso senza mai avere avuto problemi. Una persona tranquilla che aveva abitato per anni vicino al circolo Pertini. Secondo sommarie informazioni anche l’aggressore sarebbe un pensionato abituale frequentatore del quartiere. La polizia di Legnano sta sentendo diversi testimoni presenti durante la colluttazione ed ora la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà sottoposta ad autopsia. Sul posto i rilievi con la scientifica ed il monitoraggio degli impianti video che potrebbero aver catturato le scene del possibile litigio.