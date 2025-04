Tornano gli incontri con le forze armate

Si chiama “Abbiategrasso incontra le forze armate” e si concretizza in una tre giorni di incontri e prove, ambientate nello Spazio Fiera dal 10 al 13 aprile, che hanno l’obiettivo di far conoscere al pubblico le forze dell’ordine, le forze armate e le associazioni d’arma, anche in ottica di orientamento professionale. Per il secondo anno consecutivo il Comune ha deciso di dare corso alla manifestazione: "Sia lo scorso anno, sia in occasione di recenti appuntamenti istituzionali che hanno avuto come protagoniste le scuole e le associazioni d’arma, è emerso il desiderio da parte dei ragazzi di conoscere più da vicino il percorso formativo necessario per entrare a far parte di un corpo militare – sottolinea l’assessore all’Istruzione Marina Baietta -. Sentire dalla viva voce dei militari le motivazioni legate alla loro scelta, i sacrifici sostenuti e la ricchezza ricevuta in termini di soddisfazioni personali e legami istaurati, anche al di fuori dei confini italiani, ha sicuramente un effetto incredibile sugli studenti". P.G.