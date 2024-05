Torna la giornata del verde pulito. Volontari in campo contro il degrado

Volontari in azione: oggi anche a Busto Arsizio si svolge la “Giornata del verde pulito”, organizzata dall’amministrazione comunale. L’obiettivo dell’iniziativa e quelllo di sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, affinchè sviluppino un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero.

In particolare l’attenzione è su un problema che si evidenza sul territorio comunale, non solo nelle aree boschive o periferiche: quello dell’abbandono dei rifiuti. Oggi i cittadini che partecipano all’iniziativa saranno all’opera con guanti e sacchetti dedicando alcune ore a rimediare ai danni causati dagli incivili. Ancora l’altro giorno in via Muratori, a poca distanza dalla piazza del mercato, sono stati gettati rifiuti, tra cui diversi ingombranti.

L’attenzione dei partecipanti oggi alla “Giornata del verde pulito” sarà rivolta all’area compresa tra la vie Baraggioli e Burattana, nel rione di Borsano, l’appuntamento è a partire dalle 9.45, nel parcheggio del Pime in via Lega Lombarda 20.

I volontari saranno muniti dei dispositivi di protezione personali, Agesp S.p.A. garantirà la fornitura dei sacchi, il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento. All’iniziativa, parte integrante dell’Agenda del verde pulito promossa dall’amministrazione comunale allo scopo di coordinare le attività di pulizia ambientale promosse sul territorio, partecipa Plastic Free che a sua volta ha coinvolto e sensibilizzato altre associazioni.

Anche quest’anno all’iniziativa sarà collegata una call fotografica. I partecipanti potranno inviare le foto più rappresentative della Giornata alla mail ecologia@comune.bustoarsizio.va.it : il Comune invierà a sua volta le più significative alla Regione Lombardia che provvederà poi alla pubblicazione sul portale regionale.

P.V.