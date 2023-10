Tentativo di raggiro a Saronno: pensionata salva l'orologio

Non solo si è accorta quasi immediatamente del tentativo di raggiro in corso ma è persino riuscita a salvare il proprio orologio. Si è conclusa bene, con solo un graffio al dito, la disavventura di una pensionata presa di mira da una donna straniera alle porte del centro storico della città. È successo nella tarda mattinata dell’altro giorno, quando una saronnese che stava camminando in via Pola, impegnata in alcune commissioni, ha incontrato la donna.

Questa l’ha salutata calorosamente e l’ha abbracciata. Niente di più di una tattica, probabilmente già sperimentata. La vittima del tentativo di raggiro è rimasta stupita, perché non conosceva la straniera che le parlava con entusiasmo e affetto ma presto ha capito cosa stava succedendo. Si è infatti accorta che la donna le stava toccando il polso dove aveva l’orologio. Istintivamente si è irrigidita e ha opposto resistenza. Ha bloccato l’orologio con le dita (in conseguenza del quale ha rimediato, per fortuna, solo un graffio). Così la sedicente “amica“ ha subito capito che il colpo era fallito e si è allontanata.

Provata e spaventata, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine. Della vicenda ora si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Sara Giudici