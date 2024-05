Televisori per il Fornaroli pensando a degenti e medici

All’ospedale Fornaroli sono stati portati 23 televisori acquistati dalla Fondazione dei Quattro Ospedali. Due saranno installati nelle sale di attesa dei poliambulatori, 10 nei reparti di Medicina I e 11 in Chirugia, tra cui uno di 55 pollici, nella sala riunioni, a disposizione dei chirurghi per i consulti pre-operatori. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale dell’Asst Milano Ovest Francesco Laurelli e di tutti i componenti del direttivo della fondazione (il presidente Norberto Albertalli, il vicepresidente Angelo Gazzaniga e i consiglieri Piermarco Locati, Luciana Parola e Giorgio Cerati, medici già in servizio negli ospedali dell’Asst). Laurelli ha avuto modo di sottolineare il "rapporto forte" esistente tra la direzione aziendale e la Fondazione. "Completiamo la dotazione di televisori in due reparti. In Medicina II eravamo già intervenuti dotando le stanze di degenza anche di orologi a parete, come chiesto dai degenti" ha detto Gazzaniga. La consegna è avvenuta alla presenza di medici, infermieri e operatori sanitari dei reparti, della direttrice medica del presidio Chiara Radice e del primario di chirurgia Camillo Bertoglio. G.Ch.