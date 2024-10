Telecamere e nuovi impianti nel parking sotterraneo. Più sicurezza per i cittadini

Da domani chiude il parcheggio sotterraneo di via Cristoforo Colombo, nel quartiere Oltrestazione, per adeguare l’impianto elettrico e predisporre il sistema di videosorveglianza. I lavori, che puntano a migliorare la sicurezza nel parcheggio, rientrano negli interventi della Rete verde e del commercio, progetto che l’anno scorso ha interessato piazza del Popolo, e sono finanziati con risorse ottenute tramite il bando del Distretto unico del commercio (Duc). Il termine dei lavori, con la conseguente riapertura del parcheggio, è previsto entro il 31 ottobre. Da quel momento un parcheggio sino a oggi poco utilizzato potrà entrare in una rete che, nell’area della stazione, può contare su circa 700 posti disponibili.

L’area chiusa da domani, infatti, è uno dei parcheggi pubblici sotterranei della città, spesso e volentieri non utilizzati dagli utenti, intimoriti dalla scarsa sicurezza percepita. Il recupero del parcheggio, che può ospitare un centinaio di auto, era previsto nella prima versione degli interventi programmati per la Rete verde e del commercio. Questo era uno degli interventi immaginato per valorizzare anche le attività commerciali limitrofe, connettendole a quelle esistenti su piazza del Popolo. L’idea di massima cambiò poi strada facendo causa disponibilità finanziarie e, mentre piazza del Popolo veniva riqualificata, del parcheggio non si era più parlato sino a pochi mesi fa. Una volta rimessa in sicurezza, l’area parcheggio di via Colombo tornerà nelle rete di spazi disponibili in zona, tra le vie Gaeta, San Bernardino, Rossini, Pastrengo e piazza Butti.

P.G.