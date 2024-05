Teatro in strada negli spazi da rivitalizzare

Portare il teatro di strada e l’arte in spazi inediti. Proprio come i libri “pop up“, che se sfogliati diventano tridimensionali, le periferie o gli stabili di edilizia popolare possono trasformarsi in palcoscenici sorprendenti. È il senso della rassegna “Pop up - circo, arte e attivazione nei quartieri“, che ha preso il via sabato alle Case Aler di via Bissolati, prosegue oggi e si conclude nel fine settimana. Il progetto è delle associazioni Passi e Crinali, Duetti e ½ e Oltrespazio, con il Comune, il sostegno di Aler e il contributo di Fondazione Cariplo, grazie al Bando Sottocasa.

"Pop up ha coinvolto e vuole coinvolgere persone di qualsiasi età, estrazione culturale ed etnia in percorsi atti a rivitalizzare e riattivare culturalmente spazi posti in contesti poco valorizzati e stigmatizzati negativamente – dicono gli organizzatori –. Con questo progetto si è cercato di mettere in luce competenze e risorse degli abitanti, per generare processi inclusivi". Sabato la rassegna si è aperta con l’ironia surreale e le affabulazioni del Mago Barnaba, attore con un passato di mimo al Teatro alla Scala di Milano, preceduto da uno spettacolo di bolle di sapone. Oggi sono previsti laboratori e circo itinerante per le vie.

Nel fine settimana si va nell’Oltre Sempione. Sabato al Parco Montegrappa, in via Caravaggio, alle 16 Lucia Fusina si esibirà in “Leon & Io“ (spettacolo comico con trapezio), alle 16.45 un laboratorio artistico per un’opera d’arte collettiva, alle 18 il Teatro del Cacao in “Rosso a spasso“, spettacolo di giocoleria comica. Domenica, in via Carlo Porta 122, alle 16 Tobia Circus in “Equilibrium tremens“ (spettacolo comico di equilibrismo), alle 16.45 laboratorio artistico per opera d’arte collettiva, alle 18 i Freakclown in “Andemm“, spettacolo di clown musicale. Ingresso libero a ogni iniziativa.

Silvia Vignati