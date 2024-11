Task-force tra giostre e bancarelle. La Fiera dei morti è in sicurezza

La notizia è che, questa volta, tutto è filato liscio e gli assembramenti più consistenti della tradizionale Fiera dei Morti - circa 15mila visitatori - sono stati gestiti senza disordini e senza che si creassero attriti tra gruppi di adolescenti, come accaduto lo scorso anno: merito degli operatori impiegati il primo novembre nella zona del cimitero monumentale, sul viale Toselli e al Luna Park per garantire, attraverso un accurato lavoro di prevenzione, la sicurezza in una giornata che ha visto affluire un numero di visitatori mai registrato. Il dispositivo di prevenzione ha impegnato gli agenti del commissariato di polizia di Legnano con rinforzi del Reparto mobile della questura, i carabinieri, 50 operatori di polizia locale (suddivisi nei turni mattina, pomeriggio e sera) con tre accertatrici, 40 operatori della Protezione civile Alberto Da Giussano, con il supporto della sezione di Cuggiono, suddivisi in due turni (mattino e pomeriggio), e una decina di operatori della Protezione civile di Parabiago. A questi vanno aggiunti gli operatori della Croce rossa che, insieme ai volontari della Protezione civile, hanno costituito il Centro operativo comunale (Coc) nell’area antistante il cimitero, dove hanno stazionato un’unità mobile della Protezione civile e un’ambulanza. Al Luna Park erano inoltre presenti 24 operatori della security privata. Nella serata di Halloween le forze di polizia hanno controllato anche la zona del locale Land, a ridosso della Saronnese, dov’era segnalato lo svolgimento di una festa: nell’area del Luna Park in piazza Primo Maggio è stata ben presto raggiunta, come prevedibile, la capienza massima consentita di 3.500 persone.

Durante la giornata la polizia di Stato ha controllato 76 persone (dieci con precedenti) delle quali 33 minorenni (tre con precedenti). Dall’area sono stati inoltre allontanati soggetti già segnalati per comportamenti potenzialmente pericolosi. I controlli sono stati estesi alla stazione ferroviaria e a largo Tosi. Il primo novembre, invece, i controlli ripetuti nell’area del Luna Park, dove si stima siano transitate in tutto circa 15mila persone, hanno condotto all’identificazione di 34 persone, sei con precedenti: 15 i minorenni, due dei quali con precedenti.