Task-force per Malpensa. Nel mirino ladri e abusivi

I risultati sono positivi: le situazioni critiche negli ultimi due anni sono diminuite, dentro e fuori dallo scalo. Il protocollo per la sicurezza di Malpensa viene quindi prorogato. Ieri pomeriggio a Villa Recalcati è avvenuta la firma dell’integrazione dell’intesa, che allunga il periodo di validità dell’accordo fino al 31 gennaio 2025, attraverso il rafforzamento della sicurezza nelle aree dei Terminal 1 e 2 dell’aeroporto. Un obiettivo che viene perseguito grazie ai servizi straordinari delle Polizie locali dei comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino. Gli obiettivi in particolare riguardano la prevenzione dei furti, il contrasto al fenomeno dei taxi abusivi, la gestione del traffico automobilistico e delle modalità di sosta. A sottoscrivere la proroga il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, l’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa, i rappresentanti della società Sea che gestisce lo scalo e i sindaci e assessori dei comuni coinvolti. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, il consigliere provinciale Michele Di Toro e i vertici delle forze dell’ordine. "Un’intesa importante – ha affermato La Russa – soprattutto per i viaggiatori che, spesso, sono presi di mira da ladri e borseggiatori che sfruttano la confusione e l’affollamento di queste zone di passaggio. La presenza degli agenti è fondamentale".

Un altro fenomeno grave è quello dei taxi abusivi, "che crea un danno economico a chi esercita legalmente la professione e mette a rischio i viaggiatori che, affidandosi a sconosciuti, non hanno alcuna tutela". L’assessore ha ringraziato le forze dell’ordine e in particolare la Guardia di Finanza proprio per il contrasto ai tassisti irregolari: nell’ultimo anno le Fiamme Gialle ne hanno individuati 81. Nel 2023 le Polizie locali hanno lavorato per 4.024 ore, suddivise tra Terminal 1 (2424) e Terminal 2 (1600). Le pattuglie di due operatori impegnate sono state 606 al T1 e 400 al T2, con una media di 8 ore al giorno di copertura. 748 in totale i veicoli controllati. I verbali al codice della strada sono stati 159 al T1 e 79 al T2, mentre i preavvisi di sosta sono stati 2.526 al T1 e 2.376 al T2. 18 le rimozioni totali, 4 le patenti ritirate e 7 i veicoli sequestrati.Lorenzo Crespi