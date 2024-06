Tanto lavoro e impegno nel sociale, Ballestra è Cavaliere

In occasione della cerimonia del 2 giugno a Varese, sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Tra chi ha ottenuto il riconoscimento anche un castellanzese: Gino Ballestra (nella foto). Nato a Mombercelli (AT), dopo un’esperienza lavorativa a Torino, ha fondato a Castellanza la sua prima società commerciale di vendita all’ingrosso nel settore dell’abbigliamento. Successivamente, ha avviato una società di produzione tessile con l’unità produttiva principale a Carpi (Modena) e diverse unità di fabbricazione affidate a terzi nelle province di Rovigo e Ferrara, impiegando complessivamente oltre 130 dipendenti.

Nel 2006, Ballestra è entrato nel "Lions Club Castellanza Malpensa", ricoprendo in seguito anche la carica di presidente. Grazie alla sua iniziativa, il Club, in collaborazione con il "Lions Club Valle Olona", ha acquistato un "Autorifrattometro", donato poi alla Fondazione Raimondi di Gorla Maggiore, strumento particolarmente utile per le indagini sulla vista e negli screening di prevenzione primaria dell’ambliopia nell’infanzia.Ch.S.