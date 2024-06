Svolta ecologica. Una delegazione vola in Europa

Guidare le 64 città europee selezionate verso la transizione verde e digitale delle economie locali: era questo l’intento della Conferenza di Intelligent Cities Challenge, appuntamento, promosso dalla Commissione Europea al quale ha preso parte una delegazione legnanese composta da Amministrazione comunale, Confindustria e Confartigianato Alto Milanese e l’associazione territoriale di Legnano di Unione Confcommercio. Alla conferenza, tenutasi al Palácio da Bolsa, erano presenti l’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti, il direttore generale di Confindustria Alto Milanese Andrea Pontani e i segretari di Confartigianato Alto Milanese e di Unione Confcommercio Legnano Giacomo Rossini e Diego Panigo: scopo della conferenza era sviluppare e incentivare un confronto serrato fra gli amministratori delle città selezionate e le imprese di quelle realtà sulle azioni concrete da sviluppare nell’ottica della sostenibilità ambientale del sistema urbano, del benessere sociale e dello sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale. "Nella relazione che ho tenuto di fronte a diversi esponenti politici e imprenditoriali europei – ha detto Benetti a proposito di questa trasferta - ho illustrato il percorso che in città, come amministrazione, abbiamo intrapreso con questi nostri partner sulle direttrici della riduzione dei consumi energetici, della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’ottimizzazione della gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare e mi sono soffermato sui progetti concreti e specifici legati a queste direttrici che stiamo pianificando insieme con i portatori di interessi del territorio". P.G.