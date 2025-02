Successo della navetta cittadina. La sperimentazione va avanti

A un mese dall’attivazione della navetta cittadina gratuita, l’amministrazione traccia un primo bilancio sull’andamento del servizio, pensato per migliorare la mobilità dei residenti, con particolare attenzione a chi vive nelle frazioni e necessita di un collegamento efficace con il capoluogo e i principali punti di interesse. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, soprattutto per le persone anziane e per chi desidera ridurre l’uso dell’auto privata, permettendo di raggiungere agevolmente poli sanitari, il palazzo comunale, la posta, i centri commerciali, i negozi di vicinato, i cimiteri e altre destinazioni strategiche. I dati raccolti nel mese di gennaio evidenziano una media giornaliera di nove passeggeri nei giorni di attivazione del servizio, ossia il mercoledì e il giovedì mattina. In particolare, il capolinea di Villanova ha registrato un’affluenza significativa, soprattutto nella prima corsa. Tra le fermate più utilizzate figurano via Kennedy, la Torre, Iper Tosano e piazza della Vittoria, segno che la navetta sta rispondendo alle necessità della cittadinanza. Nonostante i risultati incoraggianti, il servizio è ancora in fase di sperimentazione e vi sono margini di crescita.

Ch.So.